Депутаты Новосибирской области требуют увеличить господдержку аграриям

Депутаты комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям призвали довести всю государственную поддержку до аграриев.

Министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов сообщил, что общий бюджет поддержки аграрных предприятий составляет 4,95 млрд рублей. Из них на 1 октября было освоено лишь 2,25 млрд руб.

Председатель аграрного комитета Денис Субботин отметил, что в текущей сложной ситуации с уборкой и реализацией продукции важно оперативно решить вопросы поддержки аграриев.

Шинделов добавил, что в районах области ведется оценка ущерба посевам, а использование федеральных средств на компенсацию потерь возможно при объявлении чрезвычайной ситуации. Вопрос прорабатывается в сотрудничестве с соседними регионами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что из-за рубежа в Новосибирскую область вернулись около 70 тысяч соотечественников.