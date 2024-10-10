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общество

Дрон-камикадзе "Трибунал", который создали под Новосибирском, испытали на СВО

Фото: freepik

В зоне специальной военной операции испытали беспилотник, который был создан в Новосибирской области.

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Народного фронта, новый, разработанный в Новосибирской области, дрон-камикадзе "Трибунал" испытали в зоне проведения специальной военной операции.

Известно, что на СВО отправили уже 500 экземпляров БПЛА. Дальность полета дрона составляет более 10 километров, а масса груза — три килограмма.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске самолет «Партизан» отработал переход в режим беспилотного летательного аппарата.

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Валерия Митрохина
Журналист

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