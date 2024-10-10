Два новых департамента могут появиться в мэрии Новосибирска

В новосибирской мэрии могут появиться два новых департамента.

Вчера на заседании комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска члены комиссии проголосовали за разделение департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на две структуры.

Благодаря этому власти города приняли решение повысить эффективность пассажирских перевозок. Об этом сказал начальник действующего департамента транспорта Иосиф Кодалаев.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске назначили нового заместителя начальника департамента транспорта