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общество

В CИЗО Новосибирской области пытались передать телефоны, спрятанные в тонометре

Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области

В следственном изоляторе №1 Новосибирской области пресекли попытку доставки запрещённых предметов.

В ходе досмотра медицинской передачи сотрудники обнаружили шесть сотовых телефонов, 10 сим-карт и зарядные устройства, спрятанные в корпусе тонометра. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Новосибирской области.

В ведомстве предупреждают о возможных попытках злoумышленников использовать граждан для передачи запрещённых предметов в учреждения уголовно-исполнительной системы.

В отношении отправителя передачи проводится проверка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске экс-сотрудники полиции смягчили срок за организацию незаконной миграции.

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Игорь Кириченко
Журналист

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