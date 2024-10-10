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общество

В Новосибирске более 3 млн руб долга по зарплатам выплатила компания

Фото: Сиб.фм

Компания в Новосибирске выплатила многомиллионный долг сотрудникам.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что ведомство добилось выплаты долга в размере более 3 миллионов рублей по зарплатам сотрудникам торговой компании ООО «Авангард». Также они получили компенсацию за задержку заработной платы на общую сумму более 350 тысяч рублей.

Известно, что сотрудникам не выплачивали зарплату в период с апреля по август 2024 года.

В результате на руководителя организации возбудили дело об административном правонарушении в отношении должностного лица.​​​​​​​

Ранее Сиб.фм писал, что охранное предприятие в Новосибирске не выплатило сотрудникам почти полмиллиона рублей

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Валерия Митрохина
Журналист

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