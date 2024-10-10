В Новосибирске более 3 млн руб долга по зарплатам выплатила компания

Компания в Новосибирске выплатила многомиллионный долг сотрудникам.
В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что ведомство добилось выплаты долга в размере более 3 миллионов рублей по зарплатам сотрудникам торговой компании ООО «Авангард». Также они получили компенсацию за задержку заработной платы на общую сумму более 350 тысяч рублей.
Известно, что сотрудникам не выплачивали зарплату в период с апреля по август 2024 года.
В результате на руководителя организации возбудили дело об административном правонарушении в отношении должностного лица.
Ранее Сиб.фм писал, что охранное предприятие в Новосибирске не выплатило сотрудникам почти полмиллиона рублей