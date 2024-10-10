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общество

В Новосибирске ликвидировали четырехдневный прорыв воды на Кошурникова

Фото: 2ГИС

Прорыв воды на Кошурникова в Новосибирске ликвидировали.

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что после проверки прокуратуры региона жильцы дома на улице Кошурникова13/2 добились устранения аварии, из-за которой затапливало двор дома.

“На сегодня порыв ликвидирован, водоснабжение восстановлено”, — сообщила администрация города.

Известно, что МУП “Горводоканал” проводил работы в период с 9 на 10 октября 2024 года в ночное время.

Ранее Сиб.фм писал, что в микрорайоне Нахаловка могут ввести режим повышенной готовности из-за того, что там начал разрушаться берег реки 1-я Ельцовка вблизи дома на улице 2-й Сухарной Береговой, 12.

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Валерия Митрохина
Журналист

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