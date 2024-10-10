В Новосибирске отключили интернет «Электронного города» из-за хакерской атаки

В Новосибирске снова произошел сбой в работе провайдера «Электронный город» из-за DDoS-атаки.

Жители Новосибирска снова столкнулись со сбоями в работе провайдера «Электронный город». Как сообщил в редакцию Сиб.фм житель Калининского района Александр Булкин, с вечера 9 октября не работает интернет. Провайдер сообщил клиентам о проводимых работах. Интернет обещают восстановить 10 октября к 17:00.

В компании «Электронный город» сообщили, что на провайдера продолжают совершать хакерскую атаку.

«В связи с DDoS-атакой наблюдается нестабильность в работе отдельных сервисов», — сообщает провайдер.

Ранее массовый сбой в работе «Электронного города» произошел 6 октября. Тогда компания тоже заявляла о хакерской атаке.