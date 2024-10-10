В Новосибирске откроется крупнейший центр реставрации книг

Крупнейший Центр консервации и реставрации откроется в Новосибирске до конца 2024 года.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что в декабре 2024 года на базе Новосибирской областной научной библиотеки при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российской государственной библиотеки и правительства Новосибирской области откроется региональный центр реставрации редких и древних книг, рукописей и документов.

"Это будет самый большой из созданных региональных центров по объему оборудования, количеству сотрудников, оснащению и по занимаемым площадям", — уточнили в правительстве.

Известно, что сейчас в Новосибирской области работают 83 музея и 853 библиотеки — они нуждаются в услугах по переплету и реставрации документов, а также и в методической помощи по организации мероприятий по превентивной консервации фондов, обследовании условий хранения и обучении сотрудников базовым навыкам ремонта подсобных фондов.

Новый центр будет открыт в здании издательства "Советская Сибирь", его площадь составит более 500 квадратных метров.

Напомним, что в Новосибирской области откроется первый государственный центр вспомогательных репродуктивных технологий