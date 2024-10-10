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общество

В Новосибирске проведут фестиваль воздушных змеев

Фото: pixabay.com

Мероприятие приурочено к Международному дню девочек.

В пятницу, 11 октября, в 16:00 на набережной Новосибирского водохранилища пройдет II фестиваль воздушных змеев «Полет мечты!». Об этом сообщили в мэрии города.

Мероприятие приурочено к Международному дню девочек, а также посвящено Году семьи в России и 15-летию Координационного центра «Активный город».

На фестивале для жителей Новосибирска организуют соревнования по запуску воздушных змеев, концертную программу, а также конкурсы и мастер-классы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новый зеленый уголок отдыха для жителей Октябрьского района появился в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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