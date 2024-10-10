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общество

В Новосибирске пятый день сервис «Электронный город» находится под атакой хакеров

Фото: freepik.com

Сервис «Электронный город» продолжает защищаться от DDoS-атаки, которая длится уже пятый день.

В результате атаки жители Новосибирска сталкиваются с перебоями в работе интернета и домофонов.

По информации от провайдера ООО «Новотелеком», специалисты компании круглосуточно работают над восстановлением работы сервиса. Атака началась в воскресенье, 6 октября.

В официальном паблике «Электронного города» в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что за неудобства будет сделан перерасчет. Для этого пользователи смогут обратиться в личные сообщения после завершения работ по устранению последствий атаки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске экс-сотрудники полиции смягчили срок за организацию незаконной миграции.

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Игорь Кириченко
Журналист

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