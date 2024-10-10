В Новосибирске средний размер зарплаты вырос до 71 459 рублей

Средний размер зарплаты увеличился в Новосибирской области.

По данным сайта территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (Новосибирскстат), стала известна среднемесячная номинальная начисленная заработная плата жителей столицы Сибири.

Так, с января по июль 2024 года средняя зарплата новосибирцев выросла до 71 459 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года сумма увеличилась на 2,4%.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске в апреле 2023 года средняя заработная плата выросла на 5 606 рублей и составила 53 000 рублей.