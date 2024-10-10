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общество

В новосибирских аптеках опровергли дефицит антибиотиков

Фото: Сиб.фм

Стало известно о дефиците антибиотиков в аптеках Новосибирска.

Ранее жители Новосибирска сообщали о нехватке антибиотиков, назначаемых врачами для лечения острых респираторных заболеваний.

Корреспондент Atas.Info проверил несколько сайтов с информацией о наличии медикаментов в аптеках города. Так, по данным сайта Lekvapteke, несмотря на сообщения о дефиците, запасы импортного препарата «Клацид» в Новосибирске оказались достаточными — на 9 октября 2024 года были доступны таблетки, а также средства для приготовления суспензий и растворов для инфузий.

Аналогичную информацию подтвердили и такие информационные ресурсы как 009.РФ и ЕАПТЕКА, показав наличие антибиотиков.

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Валерия Митрохина
Журналист

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