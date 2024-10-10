«ВИС» заявил о сдаче третьей ГЧП-поликлиники в Новосибирске

В Новосибирске готовится к сдаче третья ГЧП-поликлиника.

Как сообщили в пресс-службе группы «ВИС», сейчас завершается монтаж серверного оборудования, световых указателей и сантехники в поликлинике № 27, которая возводится в Заельцовском районе Новосибирска в рамках ГЧП-проекта.

Известно, что данная поликлиника, площадь которой составляет более 11 000 квадратных метров, является единственным медицинским учреждением второго уровня, предусматривающим специализированную консультативно-диагностическую помощь. Там будет задействовано 520 единиц основной медицинской техники.

Новая поликлиника будет обслуживать почти 30 000 человек.

Напомним, что в Новосибирске поликлиника №2 получила одобрение Госстройнадзора