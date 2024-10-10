Жители Новосибирска продают четырехлетнего мейн-куна

В Новосибирске отдают в добрые руки мейн-куна.

На популярном сайте по размещению объявлений появилась информация о том, что в Новосибирске за бесплатно отдают кошку породы мейн-кун.

Автор объявления указал, что кошке четыре года.

“Отдам бесплатно, но только в самые добрые руки! Отдам человеку без животных, кошка с характером!”, — написал он.

Сейчас на объявлении уже почти 3 000 просмотров, а опубликовано оно было не так давно, 30 сентября 2024 года.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске продают котенка с необычным рисунком на спине за 45 тыс руб