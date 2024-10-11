В селе под Новосибирском из крана течет вода с мышьяком

Вода с мышьяком течет из крана в одном из сёл Новосибирской области.

Как сообщил глава Ордынского района Новосибирской области Олег Орел информационному агентству ТАСС, в деревнях Березовка, Верх-Чик и Новый Чик было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации мышьяка в водопроводной воде, из-за чего сейчас для местных жителей был организован подвоз питьевой воды, а в школах стали закупать бутилированную воду.

По словам главы района, обнаруженное превышение ПДК мышьяка считается неблагоприятным для здоровья, но и не опасным для жизни. Однако сейчас с водой проводят анализы и рассматривают возможность закупки оборудования для очистки воды.

Напомним, что в Новосибирске холодная вода уже третьи сутки разливается по улице Кошурникова