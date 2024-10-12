Из Новосибирска отменены рейсы на Алтай из-за сильного ветра

Новосибирский автовокзал 12 октября отменяет рейсы на Алтай из-за непогоды.

По информации справочной новосибирского автовокзала, сегодня на линию не вышло часть автобусов до Барнаула и Горно-Алтайска из-за непогоды. На дорогах образовался гололед, поэтому в целях безопасности принято решение отменить часть рейсов.

Из-за гололеда на трассе в Алтайском крае перекрыто движение на трасах К-15 «Белоярск – Заринск», К-14 «Мартыново – Тогул – Залесово от г. Заринск – с. Залесово», К-04 «Алтай – Кузбас», К-02 « Павловск — Камень-на-Оби -граница Новосибирской области на всем протяжении», К-08 «Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан.

Ранее Сиб.фм сообщал, что из-за непогоды в Новосибирске без света остались почти 500 домов.