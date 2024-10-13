82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
13 октября, 18:46
пробки
3/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 96.06 | eur 105.1
82.99% -1.1
сегодня
13 октября, 18:46
пробки
3/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 96.06 | eur 105.1
сегодня 18:25
общество

В Новосибирске был замечен редкий Cadillac Deville Base, как у Майкла Джексона

Фото: АСТ-54

Автомобиль 1981 года выпуска прокатился по новосибирским дорогам.

На дорогах Новосибирска замечен автомобиль 1981 года — Cadillac DeVille Base Sedan 4-Door 6.0L. Год выпуска — 1981. Информация об этом появилась в паблике «АСТ-54». Подписчики сообщества подчеркнули, что такая машина была у Майкла Джексона.

«Он был у него.. и у Майкла Джексона», — подчеркнул автор комментария.

Отметились в комментариях и другие новосибирцы.

«Очень красивый автомобиль», — подчеркнула жительница города.

«Космос, у кого тачку упёр?», — с отсылкой к одному из героев «Бригады» написал сибиряк.

«Ему рассекать только по просторам американским...», — добавил третий.

«А откуда он едет, с Первомайки?», — задался вопросом четвертый.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирцев предупредили о массовом нашествии ворон со дня на день.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в