Астрофотограф из Новосибирска заснял редкую комету ATLAS

Редкую комету ATLAS запечатлел новосибирский астрофотограф.

На своей личной странице в социальной сети астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков разместил снимок одной из самых ярких комет века C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS. Известно, что она пролетала над областью вчера, 13 октября 2024 года.

Подписчики Telegram-канала “ACT-54 Black” также рассказали, что подобную комету видели еще в 90-х годах, однако, на тот момент не каждый имел возможность сфотографировать ее.

Ранее Сиб.фм писал, что астрофотограф из Новосибирска заснял сказочное полярное сияние