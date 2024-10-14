Экипаж Ан-12 наградили за аварийную посадку в Новосибирской области

Экипаж, который экстренно посадил самолет в Новосибирской области, наградили медалями.

По указу президента Российской Федерации Владимира Путина медаль Нестерова вручили экипажу самолета АН-12, который посадил самолет с отказавшим двигателем в аэропорту “Толмачево” Новосибирской области 15 декабря 2022 года.

Известно, что у воздушного судна корпорации «Иркут», выполнявшего рейс из Иркутска в Москву, на высоте 7 000 метров отказал четвертый двигатель.

“Высокого знака отличия удостоены командир летного отряда – пилот-инструктор I класса Виктор Глухоманюк, пилот-инструктор I класса Сергей Замотаев, бортрадист-инструктор I класса Олег Никитич, штурман-испытатель II класса Валерий Панькин и старший бортмеханик летного отряда I класса Вадим Уржумов”, – передали в пресс-службе Иркутского авиационного завода.

Напомним, что из Новосибирска отменены рейсы на Алтай из-за сильного ветра