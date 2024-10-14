Новым министром строительства Новосибирской области стал Дмитрий Богомолов

В Новосибирской области назначили нового министра строительства.

По данным Telegram-канала «Новосибирь», сегодня, 14 октября 2024 года, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области губернатор региона Андрей Травников сообщили, что Дмитрий Богомолов стал новым министром строительства.

Известно, что ранее он занимал должность заместителя министра ведомства.

Напомним, что 22 октября 2022 года министром строительства Новосибирской области был избран Алексей Колмаков, который в конце лета 2024 года сообщил о своем уходе.