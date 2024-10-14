От маленькой пекарни до хлебокомбината: где скрывается настоящий вкус хлеба

Нас отучили есть хлеб. Мы едим слайсы, хлебцы и прочие разрекламированные продукты. А где хлеб, который пекли веками и называли «Хлеб-всему голова»?

- Вы кушаете хлеб?

- Нет!

- А почему?

- Нет хорошего хлеба! Лучше не есть, чем есть плохой хлеб!

Казалось бы, пекарни стоят в каждом дворе и в каждом супермаркете, не говоря уже про большие ТЦ – а хорошего хлеба нет!

Путь настоящего хлеба долог. Чтобы приготовить хороший хлеб, нужно качественное сырье, хорошее оборудование и профессионалы своего дела. Люди, которые знают и понимают, что делают. Формирование вкуса и аромата настоящего качественного хлеба происходит в процессе длительного брожения – чем дольше этот процесс, тем более ароматный выпекается хлеб.

Что Вы поучаете в пекарнях? «Быстрый хлеб», приготовленный ускоренным способом с добавлением улучшителей. В сетевых магазинах – замороженные полуфабрикаты, которые растаивают и отпекают на месте. Непонятно кем и где произведенные полуфабрикаты.

И везде на выходе получается горячий хлеб.

Но стоит хлебу остыть или полежать – и что мы видим? Явно не тот хлеб, который делали наши бабушки. Если мы обратимся к истории, бабушки с вечера делали квашенку и только утром замешивали хлеб, а на следующий вечер получали вкусную ароматную булку, которая могла храниться неделями, не теряя своих вкусовых качеств.

Гурьевский хлебокомбинат изготавливает именно такой хлеб!

Здесь круглосуточно работают четыре линии: пшеничного и ржаного хлеба, булочная и кондитерская.

Почему выбирают нас? Мы выросли с маленькой пекарни до хлебокомбината. Мы всегда используем качественное сырье, современное европейское оборудование, постоянный контроль качества.

Приходите и оцените нашу продукцию. От классических сортов до эксклюзивных. Попробуйте наши кондитерские изделия – и для кого-то это будет вкус детства...

Ждём Вас в наших фирменных магазинах:

Улица Большевистская, 132 (ЖК «Европейский берег»),

Улица Дуси Ковальчук 179/2 - открытие уже скоро!

И в фирменных магазинах NewКолобок.

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