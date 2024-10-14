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общество

Прокуратура Новосибирской области внесла представление в МУП «САХ» за невывоз мусора

Фото: прокуратура Новосибирской области

В понедельник, 14 октября, прокуратура Новосибирска сообщила о выявленных нарушениях в работе регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Проверка была инициирована после жалоб жителей на ненадлежащее качество услуг по вывозу мусора. Инспекторы посетили дворы на улицах Челюскинцев и Народной, где обнаружили захламление контейнеров и мусор на проезжей части.

По результатам проверки выяснилось, что такие нарушения происходят систематически. Директору МУП «САХ» Александру Южакову направлено представление с требованием устранить недостатки.

Прокуратура взяла на контроль рассмотрение представления и устранение нарушений.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 19 октября запретят парковку в двух районах.

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Игорь Кириченко
Журналист

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