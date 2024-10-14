В Новосибирской области зарегистрированы единичные случаи ОКИ среди детей

В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области объяснили, что показатели заболевания ОКИ не превышают многолетних значений.

В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области корреспонденту Сиб.фм сообщили, что эпидемиологическая ситуация в городе и области находится под постоянным контролем ведомства.



В данный момент в школах и детских садах регистрируются единичные случаи острых кишечных инфекций (ОКИ).



По данным Роспотребнадзора, показатели заболеваемости не превышают многолетних значений.



В целях недопущения случаев респираторных заболеваний в ведомстве напомнили о мерах предостережения, среди них — тщательное мытье рук, особенно после посещения общественных мест; чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.); ведение здорового образа жизни, включая полноценный сон, употребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность; соблюдение респираторного этикета; при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации.

Напомним, что за 8 месяцев 2024 года в Новосибирской области рост заболеваемости ветряной оспой составил 9,7%.