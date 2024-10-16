Американский президент Джо Байден посетит Россию в новом телесериале

Популярный актер Дмитрий Дюжев снялся в новом телесериале.

В пресс-службе телеканала ТНТ сообщили, что 28 октября в 21:00 выходит новый комедийный сериал «Гудбай», где российский актер Дмитрий Дюжев снялся в роли американского президента Джо Байдена.

По сюжету президент США летит в Россию под прикрытием, чтобы узнать, как на жизни россиян отразилась его санкционная политика и в первый же день он теряет документы, однако находит нового друга, который становится его проводником в российских приключениях.

Напомним, что актриса из Новосибирска исполнит роль в сериале «жЫЫЫзнь» на ТНТ