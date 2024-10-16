Из-за перекрытия полосы на Димитровском мосту в Новосибирске образовалась пробка

На Димитровском мосту образовалась огромная пробка рано утром.

Вчера мэрия Новосибирска сообщила, что на Димитровском мосту с 16 по 18 октября 2024 года будет закрыта полоса в направлении с левого на правый берег.

В результате сегодня утром на данном участке образовалась большая пробка. Так, по данным сервиса «Яндекс пробки», затор оценивался в 10 баллов.

Также пробки образовались на площади Энергетиков, улице Ватутина и Станиславского.

Напомним, что в Новосибирске в нескольких районах временно ограничат движение и парковку