82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
16 октября, 10:00
пробки
7/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 97.01 | eur 105.6
82.99% -1.1
сегодня
16 октября, 10:00
пробки
7/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 97.01 | eur 105.6
сегодня 09:35
Авто

Из-за перекрытия полосы на Димитровском мосту в Новосибирске образовалась пробка

Фото: Сиб.фм

На Димитровском мосту образовалась огромная пробка рано утром.

Вчера мэрия Новосибирска сообщила, что на Димитровском мосту с 16 по 18 октября 2024 года будет закрыта полоса в направлении с левого на правый берег.

В результате сегодня утром на данном участке образовалась большая пробка. Так, по данным сервиса «Яндекс пробки», затор оценивался в 10 баллов.

Также пробки образовались на площади Энергетиков, улице Ватутина и Станиславского.

Напомним, что в Новосибирске в нескольких районах временно ограничат движение и парковку

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в