Самокатчикам из Новосибирска выписали две тысячи штрафов

Стало известно, сколько штрафов получили новосибирские самокатчики.

По данным кикшеринговой компании МТС Юрент, жители Новосибирска проехали более 7,6 миллионов километров на самокатах.

Также уточняется, что чаще всего электросамокатами пользовались на короткое расстояние – 15 минут, однако есть и трехчасовая поездка.

С 2024 года кикшеринговые компании ужесточили правила безопасности и увеличили штрафы за нарушения и уже с начала сезона сервис выписал две тысячи штрафов.

Напомним, что в Новосибирске подрoсток на сaмокате сбила жeнщину