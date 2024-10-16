Школы в Новосибирской области оснастят системами очистки из-за мышьяка в воде

В школах под Новосибирском приобретут систему очистки воды.

В пресс-службе информационного агентства ТАСС со ссылкой на главу Ордынского района Новосибирской области Олега Орла сообщили, что власти района будут приобретать оборудование для очистки воды, которое установят в школах населенных пунктов, где ранее было выявлено превышение ПДК мышьяка в воде.

«Отправили полный анализ воды на предприятие, находящееся в Москве, которое занимается очисткой для того, чтобы они нам сделали расчёт по установке [системы] очистки. Будем закупать в школы и, возможно, для населения – как вариант, чтобы раздавать воду», — уточнил глава Ордынского района.

Напомним, что в таких деревнях как Березовка, Верх-Чик и Новый Чик было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации мышьяка в водопроводной воде