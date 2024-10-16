82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
16 октября, 18:23
пробки
7/10
погода
+5.7°C
курсы валют
usd 97.01 | eur 105.6
82.99% -1.1
сегодня
16 октября, 18:23
пробки
7/10
погода
+5.7°C
курсы валют
usd 97.01 | eur 105.6
сегодня 14:22
общество

Тысячу тонн хурмы доставили в Новосибирск с начала осени

Фото: freepik

Одну тысячу тонн хурмы привезли в область в этом году.

В пресс-службе регионального управления Россельхознадзора сообщили, что с начала осени 2024 года в Новосибирск завезли более тысячи тонн хурмы из Узбекистана.

Известно, что этот фрукт особенно популярен в осенний и зимний период, чаще всего его приобретают в октябре, потому что хурма становится более мягкой и сладкой.

С сентября в Новосибирскую область ввезли уже 70 партий данного фрукта.

Напомним, что в Новосибирске более 200 кг овощей и фруктов изъяли у нелегалов

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в