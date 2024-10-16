Тысячу тонн хурмы доставили в Новосибирск с начала осени

Одну тысячу тонн хурмы привезли в область в этом году.

В пресс-службе регионального управления Россельхознадзора сообщили, что с начала осени 2024 года в Новосибирск завезли более тысячи тонн хурмы из Узбекистана.

Известно, что этот фрукт особенно популярен в осенний и зимний период, чаще всего его приобретают в октябре, потому что хурма становится более мягкой и сладкой.

С сентября в Новосибирскую область ввезли уже 70 партий данного фрукта.

Напомним, что в Новосибирске более 200 кг овощей и фруктов изъяли у нелегалов