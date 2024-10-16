В Новосибирске из аптек пропал антибиотик широкого действия

Из новосибирских аптек пропал антибиотик.

По данным сайта Infopro54, в Новосибирске в сеть «Экона Аптека» перестали доставлять антибиотик с действующим веществом рокситромицин. Также и в аптеке «Фармакопейка» сообщили, что отсутствие поставок касается всего города в целом.

По словам директора по развитию RNC Pharmа Николая Беспалова, сейчас множество аптек переходят на более современные лекарства, по этой причине прекратились поставки прежнего антибиотика.

Некоторые эксперты также связывают пропажу препарата с логистическими трудностями.

Напомним, что правила продажи лекарств по рецепту ужесточили в аптеках Новосибирска