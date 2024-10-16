В Новосибирске певец Трофим раскритиковал СМИ за сенсацию о военных конфликтах

Во время концерта в Новосибирске известный российский певец Сергей Трофимов, также известный как Трофим, затронул тему современного информационного пространства и роли СМИ в формировании новостной повестки.

По его словам, общество привыкло к «информационно-ментальному фастфуду», что отражается на содержании новостей. Об этом сообщает корреспондент Сиб.фм с места проведения мероприятия.

Трофимов отметил, что многие люди перестали анализировать события и принимают информацию в готовом виде. Он озабочен тем, что в новостных лентах преобладают сенсационные события, такие как наводнения или военные конфликты, а также высказывания политиков, которые, по его мнению, сопровождаются сомнительными комментариями специалистов. Он критически отозвался о качестве этих комментариев, отметив, что их авторы зачастую не обладают достаточным уровнем образования.

Кроме того, певец недоволен тем, что в новостях почти нет упоминаний о людях, представляющих реальные профессии — фермеров, инженеров, ученых, чья работа имеет важное значение для общества.

«Складывается впечатление, что человеческая цивилизация принадлежит каким-то фрикам. Необразованным. Но ведь это не так», — сказал артист.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске собрался аншлаг на концерте певца Трофима.