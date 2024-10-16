В Новосибирске сотрудникам стройфирмы задолжали более четырех млн руб

Сотрудникам строительной фирмы задержали зарплату на четыре миллиона рублей.

Новосибирская компания не выплатила своим сотрудникам заработную плату в размере четырех миллионов рублей — долг накопился за два месяца работы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В результате директору юридического лица было вынесено представление об устранении правонарушений, сейчас права работников восстановлены. Компанию привлекли к ответственности и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, что железнодорожная фирма в Новосибирске задерживала зарплату 160 работникам