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вчера 23:00
общество

В Новосибирске убрали незаконную свалку при содействии прокуратуры

Фото: прокуратура Новосибирской области

В Заельцовском районе Новосибирска на улице Стасова, дом 4, была обнаружена нелегальная свалка бытовых отходов.

Прокуратура района потребовала от местных властей ликвидировать её.

Как сообщило надзорное ведомство, в связи с выявленными нарушениями прокуратура направила представление директору МКУ «Центральное» с требованием устранить свалку. В результате МКУ «Центральное» с привлечением подрядной организации выполнило работы по её ликвидации.

На данный момент свалка убрана.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске начали посадку полноразмерных саженцев на Урицкого.

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Игорь Кириченко
Журналист

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