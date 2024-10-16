В Новосибирске убрали незаконную свалку при содействии прокуратуры

В Заельцовском районе Новосибирска на улице Стасова, дом 4, была обнаружена нелегальная свалка бытовых отходов.

Прокуратура района потребовала от местных властей ликвидировать её.

Как сообщило надзорное ведомство, в связи с выявленными нарушениями прокуратура направила представление директору МКУ «Центральное» с требованием устранить свалку. В результате МКУ «Центральное» с привлечением подрядной организации выполнило работы по её ликвидации.

На данный момент свалка убрана.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске начали посадку полноразмерных саженцев на Урицкого.