Большое граффити «Король и Шут» планируют согласовать с новосибирцами

В Новосибирске согласуют граффити «Король и Шут» с местными жителями.

В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили о том, что с жителями города пройдет общественное обсуждение по включению в реестр монументально-декоративного оформления Новосибирска в период с 21 октября по 8 ноября 2024 года. Об этом написал портал «Новосибирские новости».

Туда войдут: бюст Кутузова, бюст Суворова, мурал «Локомотив в будущее», мемориальная доска Смердову, мурала в честь Героя России гвардии прапорщика Николая Кондратенко и 35-метровое граффити «Король и Шут».

Ранее Сиб.фм писал, что трогательное граффити с признанием в любви появилось в Новосибирске