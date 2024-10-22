До 8 ноября в Новосибирске ограничат движение транспорта

Из-за работ на сетях в Новосибирске ограничили движение транспорта.

В пресс-службе мэрии города сообщили, что в Новосибирске в Центральном округе ввели ограничения на двух участках дорог.

Так, до 8 ноября 2024 года сузится на четыре метра проезжая часть на улице Федора Ивачева в районе здания №5 и до 5 ноября будет сужена на пять метров дорога на улице Советской в районе жилого дома №51.

Известно, что данные ограничения были введены из-за проведения ООО «НТСК» ремонта теплотрассы.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что группа «ВИС» опровергла увеличение финансирования четвертого моста в Новосибирске