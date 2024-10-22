Каждый новосибирец съедает больше хлеба на 30 килограмм

Стало известно, сколько хлеба съедают жители Новосибирска.

Как сообщает портал VN.ru, Новосибирская область лидирует в Сибирском федеральном округе по производству хлеба и хлебобулочных изделий. В прошлом году в регионе было произведено 197,2 тысяч тонн продукции, включая полуфабрикаты.

По данным Новосибирскстата, хлеб считается важным элементом рациона. Диетологи рекомендуют выбирать ржаной или цельнозерновой хлеб, но даже с ним не стоит переедать. Минздрав устанавливает норму потребления хлеба в 96 кг на человека в год.

Напомним, что в Новосибирске изъяли тысячи бутылок с суррогатными пивом и виски