Лариса Долина отреагировала в сети на концерт в Новосибирске

Певица Лариса Долина прокомментировала выступления по России.

В своих социальных сетях народная артистка Российской Федерации Лариса Долина сообщила о том, что она завершила гастрольный тур по городам Сибири в 2024 году.

“Я счастлива была повидаться со зрителями Новосибирска и Омска, Тюмени и Нового Уренгоя, Губкинского и Сургута! Спасибо всем вам за теплоту и сердечность! Всем тем, кто со мной был в эти дни!”, — написала она.

Лариса Долина также добавила, что очень дорожит и любит своих фанатов.

Напомним, что в Новосибирске певица выступала 14 октября в Доме ученых в Академгородке, однако на ее концерт было распродано очень мало билетов. Учитывая большую вместительность зрительного зала, больше половины мест остались свободными. Вероятно, это связано с завышенной стоимостью на концерт, так как их цена варьировалась от 2 800 до 6 000 рублей.