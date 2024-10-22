На трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар будут обновлены дорожные иконы

Дорожные иконы обновят на трассе от Новосибирска до Павлодара.
На своей странице в соцсети ВКонтакте депутат Госдумы Александр Аксёненко сообщил о том, что по трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар обновят дорожные иконы. Такое решение было принято совместно с епископом Карасукского и Ордынского районов.
Он отметил, что старые иконы быстро выгорали, так как были сделаны на пластике.
«Теперь такого не произойдёт. Образы сделали на металле толщиной в 4 мм, специальной печатью, устойчивой к любым атмосферным явлениям», — передал депутат.
Напомним, что в Новосибирске спасают иконы из разрушенных храмов Луганска