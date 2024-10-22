Пенсионерам из Новосибирска предлагают работать за 100 тыс руб

Работу за 100 тысяч рублей предлагают новосибирским пенсионерам.

Как сообщили аналитики сервиса «Авито Работа», для пенсионеров существует ряд вакансий с различным уровнем заработной платы.

Так, например, самые востребованные профессии являются разнорабочие и продавцы-кассиры, на которые приходится около 3% от всех предложений. Их средняя зарплата составляет 46 277 рублей и 45 575 рублей в месяц.

Однако лидером по зарплате среди предложений для пенсионеров является должность водителя-экспедитора — 105 004 рубля в месяц.

Напомним, что Новосибирск занимает четвертое место по зарплатам для начинающих программистов