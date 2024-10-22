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общество

Подрядчик пообещал открыть досрочно все полосы Октябрьского моста в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске откроют досрочно все полосы Октябрьского моста.

Вчера на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области мэр города Максим Кудрявцев сообщил, что основные работы на Октябрьском мосту уже близки к завершению.

Он также отметил, что шестиполосное движение по мосту планируют открыть к середине ноября 2024 года.

Известно, что сейчас подрядчики завершают установку барьерного и перильного ограждений, ремонт лестничных сходов, устройство деформационных швов и тротуарного покрытия.

Напомним, что в Новосибирске выделят 1,2 млрд рублей на достройку моста через реку Обь

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Валерия Митрохина
Журналист

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