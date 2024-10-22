Стендап-комик Виктория Складчикова приехала учиться в Новосибирск

Новосибирск посетила звезда ТНТ Виктория Складчикова.

В своих социальных сетях стендап-комик Виктория Складчикова рассказала подписчикам о том, что приехала в Новосибирск на учебу.

Как стало известно, Виктория ведет свой блог про кладбища. Информацией об этом поделился сын создателя Новосибирского крематория Борис Якушин, который и подтвердил приезд девушки.

«На обучение на танатопрактика в Новосибирск приехала звезда ТНТ, стендап-комик Виктория Складчикова», – написал он.

Напомним, что актриса из Новосибирска исполнит роль в сериале «жЫЫЫзнь» на ТНТ