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общество

Стендап-комик Виктория Складчикова приехала учиться в Новосибирск

Фото: социальные сети / ВКонтакте

Новосибирск посетила звезда ТНТ Виктория Складчикова.

В своих социальных сетях стендап-комик Виктория Складчикова рассказала подписчикам о том, что приехала в Новосибирск на учебу.

Как стало известно, Виктория ведет свой блог про кладбища. Информацией об этом поделился сын создателя Новосибирского крематория Борис Якушин, который и подтвердил приезд девушки.

«На обучение на танатопрактика в Новосибирск приехала звезда ТНТ, стендап-комик Виктория Складчикова», – написал он.

Напомним, что актриса из Новосибирска исполнит роль в сериале «жЫЫЫзнь» на ТНТ

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Валерия Митрохина
Журналист

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