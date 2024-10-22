В Новосибирске арестовали четверых подростков, которые напали на курьера

Ленинский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения четверым подросткам, обвиняемым в нападении на курьера.

По версии следствия, 20 октября несовершеннолетние, надев маски, напали на курьера у подъезда дома на Горском жилмассиве, нанеся ему ножевые ранения и похитив телефон. Трое из подозреваемых — школьники, один — студент колледжа.

Суд отправил троих подростков под домашний арест. 16-летнего фигуранта заключил под стражу до 20 декабря.

Постановления суда пока не вступили в силу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области живодёр жестоко убил и расчленил собаку.