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проиcшествия

В Новосибирске мужчтна рухнул в приямок цоколя и не смог выбраться

Фото: Спасатели МАСС

Мужчину передали бригаде скорой помощи.

Во вторник, 22 октября, спасатели МАСС оказали помощь мужчине, который провалился в приямок цокольного этажа одного из домов на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска.

По информации, опубликованной в телеграм-канале спасателей, мужчину 1968 года рождения извлекли из приямка с помощью жестких носилок, лестницы и альпинистского снаряжения. После этого пострадавшего передали бригаде скорой помощи.

На данный момент степень травм, полученных сибиряком, неизвестна.

Ранее Сиб.фм сообщал, что по вине водителя BMW X5 в ДТП в Новосибирске пострадал трехмесячный мальчик.

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Игорь Кириченко
Журналист

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