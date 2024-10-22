В Новосибирске назвали даты осенних школьных каникул

В конце месяца все школьники отправятся на каникулы.

В октябре по всей России, в том числе и в Новосибирской области, начнутся школьные каникулы для всех школьников.

Известно, что в 2024 году они начнутся с 28 октября и продлятся до 3 ноября. Для большинства школ это стандартный срок, но в зависимости от учебного заведения возможны незначительные изменения.

А в связи с тем, что окончание каникул совпадает с празднованием Дня народного единства, который пройдет 4 ноября, дети смогут еще отдохнуть и вернуться к учебе 5 ноября.

Ранее Сиб.фм писал о том, что стало известно, как россияне отдыхают в ноябре 2024 года