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общество

В Новосибирске суд рассмотрит дело о хищении 920 млн руб у дольщиков

Фото: Сиб.фм

У дольщиков из Новосибирска похитили 920 миллионов рублей.

Как сообщает портал РБК-Новосибирск со ссылкой на источник в правоохранительных органах, руководители организаций предстанут перед судом по обвинению в хищении более 920 миллионов рублей у дольщиков.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, в период с 2013 по 2021 год руководители коммерческих организаций похитили более 920 миллионов рублей, внесенных 210 дольщиками в рамках договоров на участие в строительстве многоквартирного дома по адресу улица Дуси Ковальчук.

Также с 2016 по 2020 год обвиняемые легализовали украденные средства через финансовые операции. В качестве обеспечительных мер было арестовано имущество обвиняемых и их родственников на сумму свыше 145 миллионов рублей, а также счета компаний, связанные с ущербом.

Расследование произведено следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по региону.

Напомним, что в Новосибирске обманутые дольщики получили ключи от квартир

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Валерия Митрохина
Журналист

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