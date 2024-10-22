В Новосибирской области опубликовали прогноз погоды на ноябрь-2024

Синоптики прогнозируют аномально теплую погоду в конце октября. Об этом сообщили в Западно-Сибирском управлении гидрометеослужбы.

Температура в ноябре ожидается на 2-4 градуса выше климатической нормы. По предварительным данным, вместо привычного снежного покрова в конце октября возможны дожди и мокрый снег ночью.

Согласно прогнозу «Яндекс.Погода», дневная температура в Новосибирске до начала ноября останется положительной. На 1 и 2 ноября прогнозируется +2 градуса, на 3 ноября — +1 градус. Ночью температура будет колебаться около нуля. С 4 ноября начнется постепенное понижение температуры до минусовых значений, а к 10 ноября ожидается похолодание до -10 градусов и возможные снегопады.

Синоптики отмечают, что ноябрь станет самым снежным и пасмурным месяцем года. В остальное время месяца дневная температура в Новосибирске не опустится ниже -8 градусов, а ночью — ниже -10 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что «За зеленый Новосибирск» раздал более 50 тысяч саженцев.