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общество

В Новосибирской области работодателей наказали за неофициальное устройство сотрудников

Фото: Pexels.com

Прокуратура Ордынского района выявила нарушения трудового законодательства в трёх организациях.

В ходе проверки установлено, что руководители предприятий привлекали работников без заключения трудовых договоров.

Прокурор района направил руководителям представления об устранении нарушений, после чего с работниками были заключены трудовые договоры.

Кроме того, в отношении руководителей организаций были вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ с назначением штрафов в размере 25 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске арестовали четверых подростков, которые напали на курьера.

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Игорь Кириченко
Журналист

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