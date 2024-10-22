В Новосибирской области работодателей наказали за неофициальное устройство сотрудников

Прокуратура Ордынского района выявила нарушения трудового законодательства в трёх организациях.

В ходе проверки установлено, что руководители предприятий привлекали работников без заключения трудовых договоров.

Прокурор района направил руководителям представления об устранении нарушений, после чего с работниками были заключены трудовые договоры.

Кроме того, в отношении руководителей организаций были вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ с назначением штрафов в размере 25 тысяч рублей.

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