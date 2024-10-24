Закрытые на карантин классы и переброс армии КНДР: главные новости Новосибирска за 24 октября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за четверг, 24 октября.

На территории села Цукурино в ДНР, которое было взято под контроль российскими военными, рядом с государственным флагом Российской Федерации был установлен «флаг КНДР». Фотографию опубликовал телеграм-канал «Военкоры Русской Весны». Депутат новосибирского горсовета Ростислав Антонов в беседе с корреспондентом Сиб.фм заявил, что, по его опыту и мнению, ни ядерного удара, ни вооруженных сил КНДР не будет.

В Министерстве образования Новосибирской области на запрос корреспондента Сиб.фм ответили, что по состоянию на 23 октября из-за заболеваемости ОРВИ на дистанционное обучение перешло 20 классов из 16 общеобразовательных организаций.

19 октября в Лофт-парке «Подземка» прошел уникальный фестиваль, посвященный юбилею легендарного музыканта Юрия Хоя и альбома «Кащей Бессмертный» группы «Сектор Газа». Сиб.фм собрал фоторепортаж с мероприятия.

В четверг, 24 октября, в Новосибирске поступила информация об обнаружении тела женщины под окнами многоэтажного дома. По данным ГУ МВД по региону, в полицию поступило обращение о происшествии на улице Алтайская.