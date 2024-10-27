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спорт

Новосибирский ВК «Локомотив» обыграл «МГТУ» в домашнем матче

Фото: социальные сети / ВКонтакте

Волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска выиграл «МГТУ».

Как сообщается на сайте новосибирского волейбольного клуба «Локомотив», вчера, 26 октября 2024 года, в столице Сибири прошла игра волейбольных команд «Локомотив» и «МГТУ» в рамках чемпионата России PARI Суперлига 2025.

В результате матч завершился со счетом 3:0 в пользу сибиряков.

Известно, что следующая игра команды из Новосибирска состоится на домашней арене 2 ноября.

Напомним, что новосибирская «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC

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Валерия Митрохина
Журналист

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