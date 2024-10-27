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Опубликованы кадры выступления Пелагеи в «Сибирь-Арена» на HFC

Фото Сиб.фм / Юрий Бабичев

Знаменитая певица из Новосибирска Пелагея выступила на бойцовском турнире Hardcore Fighting Championship (HFC). Сиб.фм публикует яркие кадры.

В Новосибирске завершилось масштабное мероприятие Hardcore Fighting Championship (HFC) в «Сибирь-Арена». Спортивные состязания собрали рекордное число зрителей. На ринг вышли знаменитые бойцы, в том числе из Новосибирска.

На мероприятии выступила певица Пелагея. Она исполнила песни «Есаул», «Конь», «Казак».

«Я безумно рада, что такое масштабное мероприятие проходит в моем родном Новосибирске. Потому что никто не умеет болеть так, как сибиряки. Я очень счастлива петь сегодня здесь», — сказала Пелагея.

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Александр Борисов
журналист

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