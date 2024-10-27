Руководителя новосибирской стройфирмы подозревают в мошенничестве

Учредителя стройфирмы подозревают в хищении 25 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области, в отношении руководителя строительной компании «МЕГАДОМ» возбуждено уголовное дело — его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Уточняется, что 40-летний мужчина зарегистрировал компанию, которая специализировалась на строительстве зданий и под предлогом оказания услуг похитил средства у восьми новосибирцев — сумма ущерба составила более 25 миллионов рублей.

В результате его задержали.

Напомним, что в Новосибирской области раскрыли мошенничество с кредитами на 3,5 миллиона рублей