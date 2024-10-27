82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
27 октября, 10:38
пробки
2/10
погода
+7°C
курсы валют
usd 96.66 | eur 104.8
82.99% -1.1
сегодня
27 октября, 10:38
пробки
2/10
погода
+7°C
курсы валют
usd 96.66 | eur 104.8
сегодня 09:09
общество

Руководителя новосибирской стройфирмы подозревают в мошенничестве

Фото: Сиб.фм

Учредителя стройфирмы подозревают в хищении 25 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области, в отношении руководителя строительной компании «МЕГАДОМ» возбуждено уголовное дело — его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Уточняется, что 40-летний мужчина зарегистрировал компанию, которая специализировалась на строительстве зданий и под предлогом оказания услуг похитил средства у восьми новосибирцев — сумма ущерба составила более 25 миллионов рублей.

В результате его задержали.

Напомним, что в Новосибирской области раскрыли мошенничество с кредитами на 3,5 миллиона рублей

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в